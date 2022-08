Remédiation à Sambreville: des jeunes prêts pour la rentrée

C’est dans les locaux de l’Académie des Beaux-Arts de Tamines qu’une trentaine de jeunes ont été accueillis durant une semaine."L’objectif de ce projet est d’apporter aux élèves, de la 6e primaire à la 5e secondaire, un soutien visant à lutter contre le décrochage scolaire et social. Et ce par le biais d’une remédiation et d’un soutien scolaire couplés à des activités sportives et/ou culturelles nécessaires tant à l’épanouissement des jeunes qu’à la continuité de leur apprentissage",a rappelé Zuhal Altinbilek.

Des objectifs largement atteints

La remédiation et le soutien scolaire portaient sur les matières suivantes: français, mathématiques, sciences et langues. Les journées étaient organisées sur la base du principe de 50 – 50: la moitié du temps était consacrée à la remédiation et au soutien scolaire et l’autre moitié était destinée aux activités sportives, artistiques et/ou culturelles."Nous avons parallèlement proposé à ces jeunes de nouvelles méthodes de travail afin de mieux structurer leur apprentissage",a souligné la directrice d’Excepté Jeunes.

Afin d’entamer la remédiation de la manière la plus concrète possible, il avait été demandé à chaque enfant, adolescent, de dresser leurs objectifs personnels dans le but de cibler les difficultés avec un regard positif.

L’équipe d’encadrement a donc procédé par objectifs et ils ont été éliminés au fur et à mesure qu’ils ont été atteints. Il s’agit d’une démarche plus valorisante et dynamique pour que les jeunes puissent évaluer et observer l’évolution de leur travail. Au terme de cette semaine intense, riche en relations humaines, en partages et en défis relevés, les objectifs ont été largement atteints.