Un peu d’Afrique en bord de Sambre, à Auvelais: Sambr'Africa fait son retour

À l’initiative de cette organisation, la Ville et son collège et, pour la programmation, l’ASBL Djembé Mitoussa, un groupe d’amateurs de percussions qui, au vu de l’appellation, maîtrise aussi bien le wallon (et non le wolof) que le rythme. À sa présidence: Jean-Noël Lorsignol, épaulé par Xavier, Bettina et Pascal. Des amoureux de cet instrument et de ses rythmes dont les efforts consentis par les répétitions sont récompensés par un passage sur scène lors du festival.

Ce ne sera pas le cas pour cette 14eédition. " Notre but est de mettre le pied à l’étrier à des jeunes qui ne sont pas encore connus et qui ne trouvent pas de lieu pour prester,commente le président.Ici, pour ce retour, nous avons voulu monter d’un cran et inviter des artistes qui étaient déjà venus".Dans le cadre de nouveau projet comme c’est le cas de Thomas avec sonLov Band meets Thomas JLBen ouverture ou encore le“maestro” du banjo: Deggo avec son épouse danseuse (21h).

Petit Couleur Café

Côté ambiance, le festival d’Auvelais peut se définir comme le petit frère de Couleur Café. Avec au village, un sérieux choc thermique puisque ce sont les chalets de Noël, légués par la commune, qui accueilleront les saveurs mais aussi les bijoux et les vêtements venus d’Afrique. Pour les organisateurs, le but n’est pas économique: " chaque groupe est payé de manière identique. Quant au public, l’entrée est gratuite." De quoi franchir le pas et découvrir les artistes de Sambr’Africa.

Des artistes qui, pour la petite histoire, portent en eux cette culture de l’Afrique mandingue. Cette partie de continent qui, avant colonisation, ne faisait qu’un. Malgré le tracé des frontières, les sons et les instruments ont pu garder une certaine unicité. Ainsi ribab, genbri et kora feront la part belle à la richesse musicale de ces artistes empreints de leur culture. Et de kora, il en sera évidemment question avec la présence de Mamadou Medra Jaly et de Pape de la Kora qui a offert à la saison 9 de The Voice Belgique tout son héritage musical, aux côtés de Ziza Youssouf et Patient Ramazani.

En conclusion, l’association espère que la musique sera l’occasion de véhiculer à elle seule toutes les histoires que seuls l’Afrique et ses talents peuvent raconter.

Le 27/08, dès 15h.