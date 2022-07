Sambreville: les plaines communales carburent cet été

Les plaines communales de Sambreville sont arrivées à mi-parcours: elles ont en effet lieu jusqu’au vendredi 29 juillet. Comme d’habitude, les activités se déroulent sur trois sites: Tamines (Château Soupart), Velaine-sur-Sambre (École communale) et Arsimont dans les locaux d’Excepté jeunes, ainsi que dans la salle communale et au bois d’Harzée pour le groupe des 10-14 ans. Chaque site est coordonné par deux chefs de plaine. "C’est une première! Nous avons mis en place un binôme de coordinateurs pour améliorer l’encadrement et la qualité de l’accueil", justifie Zuhal Altinbilek, la directrice d’Excepté jeunes.