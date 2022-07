Contre un poteau à Sambreville : deux blessés dont un grave

Ce mercredi peu après 15 h, un grave accident est survenu sur la RN98 à la limite entre Aisemont et Arsimont. Une Audi TT avec deux hommes à bord circulait en direction de Ligny quand, à la suite d’une perte de contrôle, le véhicule a dévié sur la droite. Il a percuté et sectionné un poteau d’éclairage sur le bas-côté. Sous le choc, le moteur de l’Audi a été arraché et s’est retrouvé au milieu de la route.