Sambreville : le 26 juin sera la journée du tout gratuit

Une donnerie, qu’est-ce que c’est? Le principe est celui d’une brocante, à la différence que tout est gratuit! Chaque personne peut déposer gracieusement, si elle le souhaite, et/ou peut emporter à sa guise les objets qui l’intéressent. Outre le fait de se débarrasser de choses devenues inutiles, la formule permet de s’émanciper de l’aspect monétaire et de supprimer la valeur des objets pour se concentrer sur leur intérêt pratique. Fini les notions d’envie, de mode et d’obsolescence!

Deux avantages à la donnerie

La donnerie présente un double avantage. Tout d’abord, une aubaine financière. Celles et ceux qui y participent peuvent faire de belles économies. Ensuite, un intérêt écologique. Chaque objet réutilisé n’est pas jeté et un autre ne doit pas être fabriqué. De cette façon, l’énergie et les matières premières sont économisées grâce à la fabrication et au recyclage des déchets qu’on évite par cette démarche.

Une donnerie, c’est aussi une valorisation d’associations caritatives locales. Écolo-Sambreville veut aussi profiter de cette journée pour promouvoir des associations ou organisations à finalité non lucrative, actives sur le territoire de la Basse-Sambre et qui œuvrent dans les domaines de la solidarité, de la seconde main, de la redistribution d’objets ou de vivres.

Des espaces de rencontres seront prévus afin de pouvoir échanger avec leurs représentants sur leurs activités. Voilà donc une occasion de partager ce moment de solidarité, de convivialité et d’échanges.

Voici la liste des associations participantes: le CRAC’s, le GABS (Festi trocs et Trocs nomades), la Croix-Rouge Val de Sambre, la Ressourcerie namuroise, la Ligue des droits et devoirs de l’enfant (Tamines), la donnerie de la Sambre, la donnerie de Tamara, la donnerie de Velaine, la donnerie jemeppoise, la donnerie moustieroise, la donnerie du cœur (Jemeppe-sur-Sambre), l’entraide au grand cœur (Sambreville), les Sambrevillois du cœur et Repair café (Arsimont). D’autres associations peuvent encore rejoindre cette liste.

Antoinette Fatone 0496/53 32 53 ou ant.fatone1@gmail.com et Benoit Denis 0496/28 11 46 ou benoitdenis.ecolo@yahoo.be