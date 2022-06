Un travailleur licencié: la FGTB ferme l’usine

"Nous dénonçons le licenciement d’un des travailleurs de l’entreprise , entame Frédéric Lucchetta, permanent de la centrale générale FGTB Namur-Luxembourg. Il a été licencié le 2 juin pour une faute que la direction considère comme grave, mais cette analyse nous semble abusive et disproportionnée: il est revenu pour quelques minutes dans la cafétéria après avoir pointé. Six minutes, selon les portiques de sécurité.Ce n’est certes pas la première fois qu’il fait cela, mais ces quelques minutes ne sont pas volées à l’entreprise puisqu’il prolonge systématiquement sa journée du temps nécessaire."

«Lui trouver une sortie digne»

Bref, le travailleur a commis une erreur, reconnaît le syndicaliste, mais de là à le virer pour faute grave… "Cela veut dire: pas d’indemnité, pas de préavis, pas de droit au chômage.Il a 54 ans et compte 35 ans de boîte. En outre, son épouse ne travaille pas actuellement et leur fille est aux études."

La procédure devant le tribunal du travail est en cours. "Il y a eu deux réunions de conciliation, dont la seconde ce mardi, et cela n’a rien donné , explique le permanent. La procédure se poursuit donc, la décision du tribunal est attendue pour le 20 juillet. Or nous voulons trouver une sortie digne pour ce travailleur.Une réintégration serait sans doute compliquée, mais obtenir des indemnités de rupture et lui offrir un accès au chômage nous semble le minimum. Nous sommes prêts à discuter avec la direction, mais elle ne l’a pas accepté ce matin, sauf à ce que nous levions le piquet, ce que nous avons refusé."

Le travailleur concerné a été candidat FGTB (non-élu) lors des élections sociales de 2020, mais ce n’est pas cela qui le place au centre de la cible, estime Frédéric Lucchetta. Néanmoins, que l’on touche à l’un de ses militants renforce la mobilisation et la détermination syndicales.

Nous n’avons pas pu joindre la direction d’Air Products à l’heure d’écrire ces lignes.