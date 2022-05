Auvelais: Transi’actions, six ateliers pour faire ami-ami avec dame nature

L’atelier est animé par Didier Leroy, animateur au sein de l’IDEF – (l’Institut pour le Développement de l’Enfant et de la Famille)-, qui a répondu à un appel à projets lancé par la Ville ayant pour thème l’acquisition de savoir-faire plus respectueux de la nature et du vivant en général. Il s’agit de découvrir des actions simples à mettre en œuvre pour faire advenir un monde plus vert et plus durable.

Le thème de ce vendredi 20mai: "Potager sur balcon potager de ville", qui entend initier à l’autoproduction et aux bonnes pratiques de jardinage. Il fait partie d’un programme de six ateliers nommés Transi’Actions , ou comment devenir un acteur aux doigts verts de la transition écologique et, plus fondamentalement, un bon ami de la nature.

L’occasion a été prioritairement donnée aux riverains du parc d’Auvelais d’en savoir plus sur ces gestes favorables à la nature qui ne mangent pas de pain.

Le programme, subventionné par l’administration communale de Sambreville donc, a commencé le 22 avril avec la fabrication, en bois (récupéré) de palette, de nichoirs à oiseaux et, pour le surplus, de mobilier de repos, genre transats, destiné au parc. "Des nichoirs pour permettre aux oiseaux cavernicoles (mésange charbonnière, sittelle etc) de faire leur nid à l’abri de la lumière et des prédateurs" , explique le spécialiste. Le nid artificiel, dont le trou d’envol doit être à l’opposé des vents, est à fixer sur un mur ou un tronc d’arbre à minimum trois mètres de hauteur.

Des nids artificiels

Pourquoi des nichoirs? L’urbanisation, la modification des pratiques agricoles et la modernisation du bâti sont en cause. "Ces oiseaux ne trouvent plus assez de fissures dans les murs, ni de trous dans les arbres morts, pour faire leur nid" , poursuit l’animateur. Les nichoirs recréent des sites propices à la nidification.

Le second atelier était dédié à une pratique écologique ancrée et encouragée de longue date: le compostage. Plutôt fastoche à la campagne. Mais quid du compostage urbain, quand le jardin est riquiqui?

L’atelier sambrevillois a pris exemple sur une expérience menée par la ville de Nancy (France) qui encourage cet acte écologique fort afin, notamment, de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Pour faire court, la municipalité de Nancy a lancé le concept de compostage partagé et favorisé, via une campagne de promotion, l’acquisition par les citadins de composteurs individuels. Un succès majeur: la métropole du grand Nancy a vendu 13.000 de ces bacs transformant naturellement des matières organiques (comme certains déchets ménagers) en un produit assimilable à un terreau.

L’idée est d’inciter tout le monde à composter, que l’on vive dans un appartement ou dans une maison.

Ça vaut vraiment le coup d’installer un composteur sur son balcon ou sa terrasse puisque 30% des déchets ménagers, des épluchures aux restes des repas, sont déclarés compostables.

idef-bambois@skynet.be ou 071260100.