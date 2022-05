Auvelais : deux blessés légers dans une collision

Mercredi vers 12h30, une collision faisant deux blessés légers s’est produite rue des Auges à Auvelais. Une petite voiture japonaise descendant la rue et une Volkswagen Caddy circulant en sens inverse se sont percutées « coincé à coin ». Les pompiers de la zone Val de Sambre se sont rendus sur les lieux avec un véhicule de balisage et deux ambulances. Deux équipes de police de la zone Samsom se sont chargées des constatations et ont régulé la circulation en alternance durant le constat. Le dépanneur MD de Fosses a enlevé les deux véhicules accidentés.