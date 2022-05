Ce jour-là, la police locale procède à un contrôle routier.Arno est au volant de sa Polo et il emmène avec lui trois camarades.L’un d’eux tente de se débarrasser discrètement d’un pacson contenant de la cocaïne.Pas la meilleure idée… Les policiers vont s’intéresser à tous les occupants de la Polo.Le jeune Auvelaisien porte sur lui beaucoup de cash et les enquêteurs ont envie d’en savoir un peu plus.Et quand ils mènent une perquisition au domicile du suspect, ils découvriront 360pilules d’ecstasy.

"J’avais acheté cinq cents quelques mois avant pour les revendre à Esperanzah" , détaillera-t-il.Mais la marchandise ne s’était pas écoulée aussi facilement… "Je ne savais même plus que j’avais tout ça chez moi.Je n’en vendais pas vraiment, j’en ai donné beaucoup", expliquera encore le jeune homme. "Vous avez les moyens…", ironise le juge Thomas Henrion.

" Vous minimisez la gravité des faits", intervient la représentante du parquet.

"L’ecstasy, c’est comme la roulette russe.Chacune des pilules contient une dose qui peut s’avérer létalepour certaines personnes", rappelle le parquet qui requiert une peine de deux ans de prison et une amende de 8000 €.

"Ce n’est pas quelqu’un d’ancré dans le trafic des stupéfiants", assure Me Dufrane, l’avocat de la défense. "Quand il a été pris, il est donc passé par la case prison et ça l’a réellement impressionné…" Et donc dissuadé de recommencer, espère le conseil de la défense.L’avocat sollicite le sursis, histoire que la pilule ne soit pas trop dure à avaler le 20juin, date du jugement.