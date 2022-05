Auvelais: la bourse philatéliste de retour avec un timbre, témoin d’époques et vecteur de symboles

Cette bourse internationale était une des premières à être organisée après la crise Covid: pas étonnant dès lors si Charles Bruart et son équipe de CE.PHIL.A ont accueilli des négociants et un nombreux public heureux de se retrouver.

Philatélistes, cartophiles, numismates, scriptophiles, placomusophiles et bien d’autres collectionneurs dont les noms sont aussi difficiles à retenir qu’à prononcer ont pu fouiller à leur aise pour trouver l’un ou l’autre trésor manquant à leur collection. "La crise que nous vivons actuellement n’est pas favorable aux collections, les gens ont d’autres priorités", a admis Charles Bruart, le président de CE.PHIL.A.

Et d’ajouter: "Et pourtant, en Ukraine, pays dévasté par l’armée russe, la poste ukrainienne Ukrposhta a décidé d’émettre un timbre qui représente le symbole de la résistance face à l’armée russe. Ce timbre montre un soldat ukrainien faisant un doigt d’honneur au croiseur russe "Moskva" sur l’Ile des Serpents au 1erjour de la guerre. Ce timbre, émis à un million d’exemplaires a provoqué un engouement extraordinaire au niveau de la population ukrainienne. Les médias ont relaté cet événement en montrant des milliers d’Ukrainiens faisant la file pendant parfois 7 heures, pour l’acquérir au risque de leur vie. Comme quoi, la philatélie est porteuse d’espoir, d’unité et de fierté!"

Comme à chaque fois, cette bourse a mis l’accent sur une partie plus éducative avec une exposition de propagande très attractive dont les thèmes étaient le 100eanniversaire (un peu décalé dans le temps) des jeux olympiques d’Anvers en 1920; les charbonnages; les 200 ans de la naissance de Pasteur (célèbre pour son vaccin contre la rage); une étude étonnante sur les vignettes de soldats dans les années 50/60 et les surnoms. "Comme de coutume, a conclu Charles Bruart, je mets à l’honneur un membre du comité. Cette année, cela sera le comité dans son ensemble car durant ces deux années passées, nous ne sommes pas restés inactifs, bien au contraire, en réfléchissant à de nouvelles initiatives et en poursuivant malgré tout la parution du bulletin reconnu pour sa qualité."

À noter qu’une minute de silence a été observée à la mémoire des personnes disparues ces deux dernières années: Jean Van Hingeland, Jean Bouffioulx, Victor Cohy et Micheline Collige.