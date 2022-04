Tamines: Plebz, le bon et le local en conclusion de quatre années d’études en sciences économique

L ux, Easy Garden, Artisania, Olio della Nonna, Hi Money, Plebz: voilà les noms des mini-entreprises qui, ces dernières années, ont vu le jour au sein de la Communauté éducative Saint-Jean-Baptiste de Tamines (CESJB). Celles-ci ont été créées par les élèves de rhétos qui, dans le cadre de leur travail de fin d’année, ont à chaque fois relevé le défi de créer et de faire vivre une mini-entreprise, endossant les rôles et fonctions qui sont assumés au sein des vraies entreprises. Les deux premières citées ont même reçu des récompenses lors des finales organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.