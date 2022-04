Sambreville: elle voulait aider sa mère endettée, vendre du cannabis à de très jeunes consommateurs n’étaient pas le meilleur plan

C’est en fait lors de l’interpellation d’une jeune fille qui vendait pour le compte de la Sambrevilloise que l’affaire a été mise à jour.

L’enquête démarre et une perquisition est opérée au domicile de la prévenue. Outre 165 sachets de conditionnement, on retrouve une balance de précision et 14 grammes de cannabis. On estime à 2500 € le montant de la vente opérée durant la période infractionnelle.

Le substitut Étienne Gaublomme a mis l’accent sur la dangerosité du cannabis et des dégâts qu’il peut occasionner sur de très jeunes consommateurs.

Le montant de la confiscation requis est de 2500 €. Quant à la peine proprement dite, elle tient compte de l’arrêt de la consommation et du travail trouvé par la jeune fille qui devrait incessamment signer un CDI.

Du côté de la défense, on ne peut que rappeler les regrets maintes fois émis par la prévenue qui voulait simplement aider sa mère financièrement. Chose plutôt inhabituelle, elle a déjà thésaurisé les 2500 € de confiscation.

Son avocate sollicite, à titre principal, la suspension simple du prononcé afin de ne pas compromettre les efforts dont elle a déjà fait preuve. Jugement le 29 avril.