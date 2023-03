Accident mortel sur l'E42 à Viesville: pas de peine pour les patronnes d'Arthur Transport

Le drame avait suscité l’émoi dans toute la province du Hainaut, et bien au-delà encore, le 31 juillet 2013. En début d’après-midi, sur l’E42 à Viesville (Pont-à-Celles), un chauffeur routier de la SARL Arthur Transport s’est endormi au volant de son semi-remorque et a renversé le camion de quatre ouvriers qui retraçaient la ligne séparant la route de la bande d’arrêt d’urgence. Une victime a été tuée sur le coup, une deuxième est décédée une semaine plus tard des suites de ses blessures et il y eut deux blessés graves. Le chauffeur fautif s’en est sorti indemne.