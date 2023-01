Juste après le choc, le conducteur a arrêté d’urgence le train à un kilomètre du point d’impact. Les secours se sont organisés et plusieurs services sont descendus sur les lieux dont une ambulance et une équipe médicale des équipes de police de la zone Brunau, soit une trentaine de personnes. Des recherches ont été entreprises mais les conditions de luminosité étant mauvaises l’opération a été arrêtée et poursuivie ce vendredi.