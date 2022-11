L’un des deux véhicules s’est retrouvé sur le toit avec un blessé léger. Sur place, sont intervenus une ambulance, les pompiers avec le balisage et le nettoyage chaussées, la police de la route et le Siabis du dépanneur SD. Le blessé a été conduit en milieu hospitalier.

Alors que tout était terminé et que seul restait le dépanneur sur les lieux, est arrivée, vers 23 h, une Peugeot toujours dans le sens Namur vers Charleroi. Le conducteur n’a pas vu la voiture du balisage sur cette portion de route non éclairée. L’impact a été d’une telle violence que le véhicule de dépannage a été projeté 5 mètres plus loin et l’ouvrier qui se trouvait à côté du véhicule de dépannage a été projeté contre les barrières de sécurité.

Les secours ont été appelés, un SMUR, deux ambulances ainsi que la désincarcération des pompiers sous les ordres du sergent Lefèvre. Le conducteur de la Peugeot, les jambes coincées sous le tableau de bord a dû être désincarcéré. On déplore deux blessés sérieux.

Le constat a été rédigé par la police de la route de Marcinelle secondé par celle de Mons et la police locale Brunau.