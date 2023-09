Mettet : Yves Delforge, condamné, seul à payer pour la carrière

En janvier dernier, six mandataires avaient été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Namur pour s’expliquer sur cette entorse à la législation relative à la gestion des déchets, qui s’est étalée sur au moins deux décennies.

La justice namuroise leur reprochait d’avoir fermé les yeux sur des déversages de déchets inertes issus de travaux de voiries et, incidemment, d’avoir considéré cette carrière comme une décharge à bon compte, les gravats abandonnés là échappant aux coûteuses filières légales de traitement. En tout, c’est approximativement 62 000 T qui auraient atterri clandestinement à la carrière, et permis à la commune de Mettet de réaliser une économie de plus de 600 000€.

Sur le banc des accusés, deux bourgmestres: l’actuel, Yves Delforge, et le précédent, Eugène (Michel) Remy, qui a définitivement remisé l’écharpe. Également cités, quatre autres élus ou ex-élus: un ancien échevin des Travaux remontant au mayorat d’Adelin Mathieu, Christian Dubucq, retraité de la politique depuis 2004. Et trois autres ex-échevins exerçant toujours un mandat de conseiller communal: Arnaud Maquille (MR), Jules Sarto et enfin Robert Joly (PS).

À l’audience, tous avaient plaidé d’une même voix leur bonne foi, certains s’étonnant même d’être jetés sous les lumières crues de la justice comme prévenus d’une infraction pénale alors que, s’ils savaient pour la décharge, ils ignoraient par contre le caractère illégal de ces déversements.

Robert Joly, avocat de métier et mandataire politique au long cours, lui savait, et il n’ignorait pas que c’était illégal. D’ailleurs, c’est lui qui, prenant les devants, avait alerté ses collègues sur le fait que le moindre déversement est soumis à un permis. Il n’avait pas mâché ses mots à l’audience, n’hésitant pas à dénoncer un procès politique téléguidé par Écolo, notamment depuis le parlement wallon,

Mercredi matin, la juge a établi des distinctions entre les prévenus. Ainsi, Arnaud Maquille et Jules Sarto, ainsi que les deux retraités de la politique locale, Eugène (Michel) Remy et Christian Dubucq, bénéficient de la suspension simple du prononcé de la condamnation pour une durée de 3 ans. Un seul est acquitté: Robert Joly. Par contre, Yves Delforge est le seul à être condamné au paiement d’une amende de 4000€, calcul des décimes additionnels compris.

L’argument de l’ignorance rejeté

La commune de Mettet, en tant que pouvoir public, ne risquait pas grand-chose. Elle s’en tire avec une simple déclaration de culpabilité.

Par contre, la juge fait la leçon aux personnes physiques pilotant l’administration communale, autrement dit à ceux qui ont été élus pour exercer des responsabilités au nom de l’intérêt public et de l’intérêt général. La juge souligne qu’il était clair, dès 2000, que plus aucun déchet ne pouvait être déposé dans la carrière, comme en attestent des PV dressés en 2004 et 2005. Elle en aurait pour preuve que certains des prévenus ont tenté de régulariser la situation a posteriori.

Dès lors, l’argument de "l’erreur invincible" (d’avoir mal agi par ignorance) ne tient pas la route. "Les témoignages concordent: une politique communale destinée à contourner les règles a bien été mise en place, depuis 2000", dit-elle. La juge Cadelli estime donc que la responsabilité personnelle est incontestable dans le chef des prévenus, parce qu’ils ont "manqué à leurs obligations" de respect des réglementations en vigueur. Agissant de la sorte, ils ont de facto permis l’exploitation d’une décharge sans autorisation, "ce qui n’est ni invincible, ni excusable."

En juin, la substitut Delphine Moreau, s’appuyant sur des PV, avait battu en brèche le scénario de la cabale politique. "Il y a bien eu manquement", martelait-elle. Quant à la Région, qui réclamait des dommages et intérêts équivalents à la somme des taxes non perçues (69 000€), elle a été déboutée. Tout comme n’a pas été totalement suivi l’avocat de la défense, M Joël-Pierre Bayer, qui avait plaidé l’acquittement des six prévenus.