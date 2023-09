Carrière de Biesmerée : le bourgmestre de Mettet, la commune et 4 (anciens) mandataires sont coupables

Le parquet de Namur avait requis le 21 juin dernier 1000 euros d’amende pour chacun des prévenus et la confiscation de 621.000 euros à l’encontre de 6 anciens bourgmestres et échevins de la commune de Mettet. Ceux-ci devaient répondre de 3 préventions : défaut de permis d’environnement, gestion non conforme de déchets et modification du relief du sol. La période infractionnelle visée était comprise entre septembre 2000 et juillet 2018. Les faits concernent l’ancienne carrière de Biesmerée, non-exploitée depuis 1975, où près de 62.000 mètres cubes de déchets ont été versés.

Le ministère public reprochait aux protagonistes d’avoir, durant leurs mandats respectifs, permis de remblayer cet endroit avec des déchets inertes, transformant les lieux en centre d’enfouissement technique pour lequel aucune autorisation n’a été délivrée.

La juge Cadelli souligne dans son jugement qu’il était clair, dès 2000, que plus aucun déchet ne pouvait être déposé dans la carrière de Biesmerée et rappelle que des PVs ont été dressés à ce sujet en 2004 et 2005 et que certains des prévenus ont même tenté de régulariser la situation, dont ils étaient donc au courant. Pour la juge, l’argument de “l’erreur invincible” ne tient pas la route, tous les mandataires étant au courant de l’existence de la décharge et des PVs. “Les témoignages concordent, une politique communale destinée à contourner les règles a été mise en place, depuis 2000”. La juge Cadelli estime que la responsabilité personnelle est incontestable dans le chef des prévenus, qui ont “manqué à leurs obligations” de respect des réglementations en vigueur. Ils auraient, en agissant de la sorte, permis l’exploitation d’une décharge sans autorisation. “Ce qui n’est ni invincible, ni excusable”.

La Région wallonne est pour sa part déboutée de sa demande de dommage et intérêts. La juge fustige dans son cas une “inertie proprement incompréhensible”. Il est toutefois fait droit aux mesures de réparation réclamées. Parallèlement à la procédure pénale, un projet d’assainissement a été conçu par la société Sietrem, agréée par la région wallonne qui avait auparavant évalué l’impact du remblaiement sur l’environnement. Ce projet a été accepté par la commune de Mettet le 27 avril dernier et consistera en un assainissement et un embellissement du site qui devrait coûter 20.000 euros.