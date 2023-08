Mettet: un weekend au coeur de la Seconde Guerre

Les groupes seront composés d’un peu plus de 100 reconstituteurs et une cinquantaine de véhicules d’époque, dont deux chars de combat. Ils représentent les armées américaine, britannique, canadienne et bien sûr belge, etc.

Samedi, l’accent sera mis sur la présentation d’un "diorama vivant". Les groupes mettront en place du matériel et des scènes de vie militaire quotidiennes de l’époque 1940 et 1945 : armement, différents types de véhicule, vie à l’arrière du front…

Dimanche sera la journée majeure de l’évènement. On pourra assister à un défilé de véhicules et de troupes à pied dont un ensemble de soldats écossais avec cornemuse. Le défilé prendra son départ vers 10h30 de la zone de bivouac pour se rassembler dans le parking du Colruyt de Mettet et ensuite rejoindre la place Joseph Meunier peu avant 11 h. Les véhicules se réuniront sur la place de Mettet décorée de drapeaux belge, français, américains, etc.

Vers 11h15 aura lieu une cérémonie au monument aux morts de la commune, en présence de deux vétérans de la brigade Piron. Le week-end se clôturera vers 11 h 30 avec un concert gratuit du groupe Les Marie-Claire, sur la place de Mettet. Petits et grands sont invités à découvrir des titres des années 1930-1940. Durant ce concert, il sera possible de rencontrer les vétérans. Le camp sera fermé vers 15 heures.