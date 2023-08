Mettet: ensemble pour sainte Remfroid (photos)

Selon la tradition, Remfoid et ses neuf sœurs refusèrent toutes le mariage pour se consacrer à la vie religieuse. Remfroid demanda à ses parents, en son nom et celui de ses sœurs, de leur donner un lieu pour prier et servir Dieu. Selon toute vraisemblance, Remfroid gouverna un couvent pendant 25 ans.

Les deux moments les plus impressionnants de la marche se sont déroulés durant l’après-midi. D’une part, le bataillon carré, sur la place de Corroy, durant lequel la compagnie montre sa puissance au public. D’autre part, l’étonnante reconstitution de la bataille de Wagnée, au lieu-dit "grottes des Nutons". Cette reconstitution montre que les pelotons groupe monté du 4e Dragons, tirailleurs d’infanterie, tirailleurs algériens et zouaves portent des tenues de 1914, ce qui est plutôt rare dans l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Les activités des différents pelotons ont été entraînées par les tambours et par la toujours très appéciée Fanfare l’Union d’Hanzinelle.

La marche Sainte-Remfroid 2023. ©EDA

