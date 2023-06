On dénombrait environ deux cents hommes répartis dans la saperie, les tambours, les grenadiers, les bicornes 1804, les voltigeurs et les tromblons. Toute la troupe était animée par les belles notes de la fanfare de Gerpinnes. Durant les festivités plusieurs médailles ont été décernées dont une pour les 60 ans au tromblon d’Hervé Derenne et une médaille de 50 ans au second major, Raphaël Dogot. La marche est aujourd’hui dirigée par Stéphane Beauraing qui est assisté par son vice-président, Corentin Marchand.

Créée en 1922, la Compagnie participe également à la Pentecôte à Gerpinnes. Cette année, ils étaient 300 à s’y rendre. La particularité de la sortie de ce dimanche, c’est que le Saint-Sacrement est également entouré d’un groupe de passionnés: la frairie de la badaude. Cette dernière, dont le bailli est Marc Fuyard et le greffier Georges Robette, entend sauvegarder le patrimoine local et plus spécialement son patois.

Ce qui aura surtout marqué cette édition, c’est la chaleur accablante qui a accompagné les hommes et en a fait suer plus d’un. Heureusement les cantinières étaient bien présentes. Les opérations ont donc pu se dérouler dans le strict respect de la tradition.