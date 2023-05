Un sexagénaire blessé dans une sortie de route à Pontaury

Mercredi vers 14h10, une sortie de route a fait un blessé sur la RN98 reliant Fosses à Mettet. Une Peugeot 206 conduite par un sexagénaire circulait route de Fosses en direction de Mettet. Après avoir doublé plusieurs véhicules, le conducteur a perdu le contrôle. Ce dernier est parti en embardée en finissant sa course sur le flanc dans le fossé fraîchement déboisé. Les pompiers de la zone Val de Sambre, dirigés par l’adjudant David Bertrand, se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et une ambulance ainsi que le SMUR d’Auvelais. Le conducteur, blessé a été admis vers le CHR Val de Sambre. Une équipe de police de la zone Entre-Sambre et Meuse s’est chargée des constatations, la circulation se faisant en alternance durant les opérations.