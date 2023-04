Mettet: Mathias le catcheur va combattre à Los Angeles

Le jeune homme a appris les trucs et astuces du métier tout en poursuivant ses études d’éducateur à Malonne. Sa passion du catch lui a rapidement donné des ailes: "Comme j’ai commencé plus jeune que les autres, j’avais déjà beaucoup d’expérience à 18 ans. Et cela grâce aux cours que j’ai suivi à Dubaï, au Pakistan, en Allemagne, au Portugal…"

Mathias a participé aussi à des rencontres dans ces différents pays et s’est construit son propre personnage. "Sur le ring, je suis MBM: Most Brilliant Man. Je suis un sweet boy, le petit jeune qui va tout donner."

Alors que souvent les catcheurs cherchent les postures les plus machistes et exhibent leurs muscles, Mathias a choisi une autre voie: "Je ne suis pas le plus grand, je développe plutôt un style de paillettes, pour briller. Mais attention… il ne faut pas qu’on me prenne ma place !"

Après avoir appris les ficelles du métier et s’être illustré en Belgique, MBM est maintenant arrivé à un moment charnière: "Pour devenir professionnel, le pays rêvé, ce sont les USA. Là-bas, le catch, c’est comme le football ici." Et la porte d’entrée royale, c’est la Maniaweek à Los Angeles, le lieu où les stars de demain et les professionnels d’aujourd’hui se rencontrent lors d’une gigantesque fête. Avoir la chance d’y participer est déjà une aubaine: "Je participerai à quatre matchs et j’espère bien être remarqué !"

Les prétendants sont tous mis en concurrence, ils se présentent par deux sur le ring mais ils seront jugés séparément. Si tout va bien pour Mathias, la porte s’ouvrira ensuite vers une carrière aux États-Unis.