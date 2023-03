Un programme chargé ce printemps sur le circuit de Mettet, avec les 8H Fun Cup et le championnat du monde de rallycross

Outre les 8H Fun Cup, de nombreux évènements sont organisés tout au long de l’année sur le site de Mettet. Les 03 et 17 avril, place aux Trackdays. “Au guidon de votre deux roues, ou en louant une Yamaha R3 ou R7, laissez-vous tenter par une expérience sur piste lors de nos sessions Vitesse. Si pour vous, la moto rime plutôt avec la terre, venez déraper sur notre speedway lors de nos sessions Dirt-Track. Depuis 2018, le circuit Jules Tacheny détient l’unique piste dédiée à cette pratique en Belgique, longue de 226m et large de 15m”, lance l’organisation. Et pour les cyclistes, le Ser’vélo Team, club cycliste de la région, organise dès le 04 avril des sessions ouvertes sur la piste chaque mardi de 18h15 à 21h.

Le championnat du monde de rallycross

Cet été, les plus grandes stars du rallycross se réuniront sur le site de Mettet à l’occasion des championnats du monde de la discipline, les 4,5 et 6 août. Les organisateurs précisent que “les aménagements de la piste vont bon train grâce à l’aide de nos partenaires et à nos équipes. Tout le monde s’affaire d’ores et déjà en coulisse pour accueillir les compétiteurs et le public dans les meilleures conditions. Les préventes pour l’événement et le camping sont déjà disponibles.”

Plus d’informations sont disponibles sur le site du circuit de Mettet : circuit-mettet.be