Du beau monde pour la première manche des championnats de Belgique de rallycross

Chez les XC Senior aussi, il y souffle un vent de fraîcheur. “Jari van Hoof, le fils du rallyman Piet van Hoof, imposait son Peters Cross Car devant le Lifelive de son compatriote néerlandais Nathan Ottink. Un peu moins jeune mais toujours aussi vif, Kristof Bex a fait honneur à son statut en catégorie Supernational +2000. Il est le seul Champion de Belgique en titre à s’être imposé lors de ce premier round djobin. Danny Van Den Branden est quant à lui bien décidé à récupérer son trône. Le nonuple champion de Belgique s’est imposé devant la Peugeot d’Yves Teelen en catégorie RX3.”

Tout ce monde se retrouvera à Mettet les 18 et 19 novembre pour clôturer les débats. Pour l’heure, direction Arendonk pour la deuxième manche de la saison, le 23 avril prochain.

De la Supermoto

Des talents, il y en avait également au championnat national Supermoto, les 11 et 12 mars. Au total, ils étaient 158 en lice, répartis dans 6 catégories.

En catégorie “Prestige”, rebaptisée S1, Kévin Vieillevoye s’est illustré au guidon de sa nouvelle Husqvarna lors de la première course. “Le pilote du MC Pays de Herve s’est défait de Sébastien Bouillon, pourtant parti en tête, et résista au retour de Nicolas Vandommele, revenu à un peu plus de deux secondes sous le drapeau à damier. Victime d’un bris de chaîne lors de cette première manche, Romain Kaivers prit sa revanche en s’imposant en course 2. Vieillevoye, qui réalisa le Holeshot au départ de celle-ci, termina deuxième, devant Sébastien Bouillon. Au cumul des deux courses, c’est Kevin Vieillevoye qui mène les débats après cette première étape du championnat à Mettet.”

En S2, “Jordan Baltus a récolté tous les lauriers. Vainqueur des deux courses, le pilote du RUMESM mène le classement national devant la paire du MC Pays de Herve, Florian Geraerts et Mallory Patrick Coussaert.”