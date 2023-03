De bons débuts de saison pour nos pilotes belges à l’étranger

Le tour du monde de Barry se poursuivra en Argentine dès le 2 avril, avant de prendre la direction d’Austin pour le GP des USA le 16. Le 30 avril, Lorenz et Barry se retrouvent à Jerez (Espagne) pour disputer leur catégorie respective.

Fortune diverse pour Romain Fiorentino et Roméo Kaivers

En Supermoto, Roméo Fiorentino et Romain Kaivers ont pris part à la première manche du championnat de Belgique les 11 et 12 mars à Mettet. Les deux garçons n’ont pas connu un week-end de tout repos. “Lors de la première manche, Romain a subi un bris de chaîne, le contraignant au zéro pointé tandis que Roméo termina à la sixième place. En deuxième manche, Roméo a malencontreusement chuté dans le tour de chauffe, l’empêchant de prendre part à la course, remportée cette fois par Romain.”

Il faut à présent se tourner vers Chimay, le 23 avril avant de prendre la direction, dans la foulée, de Busca en Italie pour y disputer la première étape du championnat mondial S1GP, le 30 avril.

Des jours meilleurs en vue pour Kobe Pauwels

Kobe Pauwels a étrenné son nouveau Kartcross Mygale lors de la manche inaugurale du championnat de Belgique Rallycross à Mettet. Malheureusement, l’événement ne s’est pas déroulé comme souhaité pour le champion d’Europe RX3. “Alors qu’il menait sa demi-finale avec aisance, le champion de Belgique en titre s’est vu trahi par sa suspension avant. Pas le temps néanmoins de s’apitoyer sur son sort, Kobe a d’autres projets qui lui occupent l’esprit.” Cette saison, il a décidé de retourner à ses premiers amours, la piste. En 2023, il évoluera en championnat d’Europe TCR au volant d’une Audi RS3 LMS du team belge Comtoyou Racing. Un joli défi en perspective qui débutera le week-end du 28-30 avril du côté d’Algarve au Portugal.