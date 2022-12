À Mettet, les enfants sont des artistes de Noël

La salle était comble car les familles élargies avaient fait le déplacement pour venir admirer les créations de la soixantaine d’enfants. Sur la scène, les écoliers, du maternel et du primaire, étaient encadrés par Mmes Caroline, Céline, Martine, Solène, Laurie et Isis. Ils ont interprété plusieurs contes, notamment avec une technique d’ombres chinoises, et ont chanté avec enthousiasme. La prestation a visiblement plu au Père Noël qui s’est rendu sur place ainsi que plusieurs personnages de Walt Disney.