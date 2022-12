C’est dans un contexte alcoolisé que le prévenu a porté des coups à celle qui partageait sa vie, dans une caravane de la région de Mettet, il y a deux ans. Dans le cadre d’une crise de jalousie, une dizaine de coups de poing à la face ont d’abord été portés à la victime. Celle-ci s’est alors réfugiée dans la chambre. Son bourreau l’a suivie et lui a donné plusieurs coups de pied, dans le dos et dans le torse, avant de la frapper avec un manche de brosse. Les deux protagonistes se sont ensuite endormis. Au réveil, la victime a voulu prendre la fuite, avant d’être rattrapée en voiture par le prévenu qui l’a menacée. Sur le coup de 7 heures du matin, l’homme s’est remis à boire, du rosé. Ce n’est que sur le coup de 15 heures que la victime a pu rentrer chez elle. Elle a subi une incapacité de travail temporaire et a depuis pris ses distances avec son agresseur.

10 mois de prison et une amende de 100 euros sont requis par le parquet.

Jugement le 20 janvier.