Mettet: le public a ri de bon coeur pour le Télévie

Thierry Tassin, comment fonctionne votre organisation ?

Initialement, nous avions mis en place ce genre de spectacle au profit du club de Tennis de Table d’Oret, dont je m’occupais. Puis il se fait que ma fille Émilie, âgée à l’époque de 4 ans, a déclaré une maladie orpheline appelée histiocytose. Les traitements ressemblent à ceux d’une leucémie. Cela nous a donné envie de nous investir au profit d’une œuvre caritative et d’offrir notre temps, notre énergie et bien entendu l’entièreté des bénéfices récoltés au Fonds National de la Recherche Scientifique via le Télévie. Depuis tout ce temps nous venons de jouer notre 5e spectacle différent et avons récolté plus de 50 000€.

Avez-vous du soutien de personnalités ?

Nous avons pu compter cette année sur la présence de Thomas de Bergeyck, qui nous fait la gentillesse de venir régulièrement assister à nos spectacles et dire quelques mots au public. Nous avons aussi eu droit à une petite vidéo d’Olivier Schoonejans filmée sur le plateau du JT de RTL-TVI. Un autre soutien important est le professeur Arsène Burny, qui a malheureusement dû décliner l’invitation cette année.

Pour le futur, quel est votre but ?

Nous avons le projet de remettre un nouveau spectacle en place d’ici deux ans.