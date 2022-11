Mettet: maître des horloges depuis un demi-siècle

Une poussée sur la sonnette et s’ouvre la porte de cette bijouterie-horlogerie qui s’est taillé un nom depuis que Raymond Depas et sa femme Francine ont ouvert le commerce, il y aura bientôt un demi-siècle.

"Papa a pris son registre de commerce le 1er janvier 1973", raconte son fils Stéphan, qui a repris la boutique en gérance en 2003 et y emploie ses deux sœurs, Valérie et Catherine. Dans six semaines, il y aura donc 50 bougies à souffler et des bouchons à faire sauter.

Pendant 36 ans, Raymond Depas a ouvert les courses cylistes en diffusant l’air entêtant et légendaire de Rodania. ©EDA

Au début, le minutieux paternel n’ouvrait son petit magasin qu’à partir de 17 h. Prudent, il avait gardé son emploi chez Solvay.

Le patient réparateur aux doigts fins, qui jusque-là remettait à l’heure les montres et horloges de ses amis, peut enfin vivre de son métier en ayant pignon sur la très commerçante rue Reine Élisabeth. Dans cette rue Neuve de Mettet, il vend avec passion de ces cadrans de poignet portatifs habillant un intraitable mouvement de comptage du temps. Qui passe vite, fuit, efface et fait tout s’en aller, comme le disent les gens de tous les pays du monde.

Le magasin s’agrandit en 1978 avec la reprise d’une bijouterie qui, jusque-là, touchait de l’or dans l’avenue Albert 1er. Désormais, en plus des montres, Raymond Depas vend des alliances de mariage, des médailles de baptême et des gourmettes de communion, symboles et marqueurs d’un moment majeur de la vie. "La gourmette n’est pas passée de mode, elle revient", assure le bijoutier. Quant aux médailles de baptême, la gravure porte moins sur l’effigie de la vierge Marie que sur celle d’un ange, ou se contente des simples initiales. "On vend plus de bagues aujourd’hui que de colliers ou de sautoirs", souligne Valérie Depas.

Les qualités d’un bon bijoutier ? Elles sont intemporelles. "La connaissance des pierres et de leur valeur. Être à l’écoute du client afin de comprendre sa personnalité et d’identi fier le bijou qui lui correspondra le mieux. Les gens n’ont pas un goût sûr, ils ont besoin que vous leur confirmiez leur premier choix", note-t-elle.

36 ans dans sa Volvo

La bijouterie et l’horlogerie incarnent le commerce de luxe et de niche par excellence. Mais, chez Depas, à la bonne heure, on la joue campagne: son rayon horlogerie décline un éventail de marques sérieuses de grande qualité, et abordables, mais ignore le haut de gamme extravagant, telle la montre-bijou Rolex, star centenaire de l’horlogerie suisse artisanale.

Ce commerce, qui n’est pourtant pas de première nécessité, a prospéré 50 ans durant à Mettet, loin des foules des grandes villes et a priori d’une clientèle ayant des moyens.

Comment tenir si longtemps le choc de la concurrence ? Le secret n’est pas chinois.

La maison Depas a capitalisé sur la proximité, misé sur la qualité sans chichis et sur la passion du patron-fondateur pour une valeur sûre et emblématique de l’horlogerie suisse: la Rodania. Celle-ci s’est créé une visibilité très populaire, triplement gagnante: visuelle, mobile et sonore.

"En Belgique, au volant de sa Volvo, mon père a diffusé l’air de Rodania (ou le jingle) à l’avant des courses cyclistes pendant 36 ans, ce qui l’a fait connaître partout", complète son fils Stéphan. Ouvrant les classiques, il a baladé à vitesse réduite cette voix robotique et d’outre-tombe annonçant l’imminence du passage magique et multicolore des coureurs.

Un monument sonore entré dans l’imaginaire légendaire du cyclisme qui a circulé pendant 60 ans. "Ro-da-ni-aaaaa, ta ta ta taaaaaaa".