Mettet: un salon de retrouvailles pour les artistes à Stave

Le salon est organisé tous les deux ans, cependant il n’avait pas pu avoir lieu en 2020. C’était donc un moment de grandes retrouvailles pour tous ces artistes souvent domiciliés dans l’entité de Mettet. L’ambiance était chaleureuse et deux moments en portent spécialement le témoignage. D’une part la principale organisatrice, Ysabel Baclène, a été remerciée par tous les participants qui ont chanté un Joyeux Anniversaire en lui remettant son cadeau.

D’autre part, un hommage particulier a été rendu à David Brinon, un jeune artiste décédé en avril de cette année. Créateur passionné, il avait participé à la précédente édition et s’était illustré par son talent et son énergie. Les participants se sont rendus devant un portrait du sympathique jeune homme réalisé par Neptco Art. Sa maman et son frère, lui-même exposant, étaient présents pour ce moment de recueillement.