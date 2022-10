Attaqué au couteau à pomme de terre

"Il y a un qui avait une arme et l’autre pas", fait remarquer Me Lambiotte, avocat de la partie civile. La victime est plutôt baraquée, ce qui lui permettra de s’en tirer. "Il est costaud mais on ne peut considérer son physique comme une arme. Il fait du sport et c’est une personne très douce." En fin d’audience, Mohamed reconnaît ses torts mais assure aussi que son rival n’était pas là par hasard. "Il savait que j’étais dans la maison quand il est arrivé", glisse le prévenu, sous-entendant que la victime avait elle aussi l’envie de régler certains comptes. Ce n’est pas la thèse du parquet qui parle d’un " comportement inquiétant" et qui requiert une peine de trois ans de prison. Mohamed avait déjà subi huit mois de préventive et le ministère public ne s’opposerait pas à une mesure de sursis pour autant que le jeune homme suive une formation pour régler ses problèmes de violence. "Il est jeune, n’a pas d’antécédent, fait les démarches pour se remettre en ordre et suit une formation pour travailler dans l’immobilier", souligne l’avocate de la défense qui espère une mesure de faveur, le 28 novembre, jour du prononcé du jugement.