Circuit Jules Tacheny à Mettet: la ministre Tellier souhaite une nouvelle étude sonore

Pourtant, comme l’a indiqué la ministre le 1er septembre dernier dans sa réponse, son administration n’a reçu aucune plainte en la matière. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle compte rester les bras croisés. "En 2015, une étude réalisée par le bureau agréé Modyva, et imposée par le fonctionnaire technique, a conclu à des dépassements ponctuels non systématiques qui peuvent se produire dans certaines conditions d’exploitation et uniquement à l’Avenue du circuit. En vue d’estimer l’impact réel de l’activité dépassant le cadre d’une mesure ponctuelle, mon administration va inviter l’exploitant à fournir une étude technico-économique complétant la première étude sonométrique déjà imposée en 2014. Elle permettra de déterminer quelles seraient les meilleures alternatives à mettre en place pour pallier les dépassements relevés lors de l’étude précédente. Cette étude permettra également d’obtenir une vision actualisée de l’environnement proche du circuit: avec l’augmentation structurelle du charroi en Wallonie et la généralisation du télétravail, les nuisances sonores liées au charroi hors circuit ne sont probablement plus les mêmes que celles relevées en 2015."

Une réaction en fonction des résultats

La ministre Céline Tellier n’indique pas si, depuis les résultats de cette dernière étude sonore, l’exploitant a mis en place un dispositif. Elle ajoute tout de même que le gestionnaire a installé deux sonomètres fixes pour mesurer le bruit généré alors que le permis unique délivré en juillet 2007 ne le prévoyait pas. Mais les résultats de ces prises de son ne sont pas systématiquement envoyés à la Région. "L’administration peut cependant en disposer si nécessaire auprès de l’exploitant." De cette nouvelle étude et en fonction des résultats, la ministre pourra imposer des mesures. "Ce n’est que sur base de cette étude que mon administration pourra agir en conséquence et imposer, le cas échéant, le respect de conditions adaptées." Il n’y a, en revanche, aucune date de mise en œuvre. Elle ne précise pas non plus si cette étude sera imposée à l’exploitant ou si elle dépendra, simplement, de sa bonne volonté.

Contacté, l’exploitant du circuit n’a pas donné suite à notre appel.