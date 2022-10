Nouvelle édition du Festival 100 % Rural dans l'Entre-Sambre-et-Meuse

Ce programme du Festival 100% Rural est concocté par des citoyens ou des collectifs citoyens et par les organisateurs, le Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse, le Centre culturel de Walcourt, le Foyer culturel de Florennes, le Centre culturel de Gerpinnes et les communes de Mettet, de Florennes, de Gerpinnes et de Walcourt.