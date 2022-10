Mettet : ils profitent de l’absence du propriétaire, en prison, pour cultiver du cannabis

De trois à cinq ans

Pour les autres prévenus, c’est une autre histoire. Ils ont tous été identifiés grâce au travail des enquêteurs. Ces derniers ont observé des personnes qui sont entrées et sorties de la maison avant de mener une perquisition, en février 2022. Ce jour-là, personne n’est à l’intérieur. Il n’y a pas non plus de cannabis mais ils découvrent tous les ustensiles nécessaires pour procéder à la culture, dont 396 pots, des murs tapissés de papier argenté, des bâches…

Benjamin, considéré comme l’instigateur, l’ami de Sébastien qui entretenait son jardin durant son incarcération, ne nie pas la culture de cannabis. "Oui, j’ai essayé. J’étais surendetté à cause des aléas de la vie, de mauvais choix." Il endosse également le rôle de l’électricien. "J’y ai touché. Personne ne me l’a demandé, je suis le seul à l’avoir fait." La substitute requiert quatre ans d’emprisonnement à son encontre. Son avocat plaide pour une peine de prison avec sursis probatoire.

Autre prévenu, autre histoire, celle de Mariano. Retraité, il indique qu’il n’a été que deux jours sur les lieux. "Pour mettre de la terre dans les pots. Je ne savais pas que c’était dans le cadre d’une culture de cannabis. Je voulais simplement donner un coup de main à mon neveu de cœur, Benjamin." Son avocate remet également en question son implication. "Il n’y a, dans le dossier, que des photos des jours où il s’est rendu dans la maison." La substitute du procureur du roi estime que son rôle est plus important. Elle requiert, en raison des antécédents de Mariano, 3 ans de prison. Ce que conteste son avocate qui plaide pour une peine de travail.

Enfin, Hakil risque plus gros avec deux peines: la première de cinq ans de prison pour sa participation dans l’association en tant qu’intermédiaire et la seconde de six mois pour la découverte d’une arme et de munitions, chez lui, à Liége, lors d’une perquisition dans le cadre de l’enquête. "Nous contestons la volonté d’association, indique son avocat. Il n’y avait en aucun cas la volonté de s’associer, de faire partie d’un groupe. C’était une aide ponctuelle. Mon client ne s’est présenté qu’à deux reprises dans un rôle d’intermédiaire (NDLR: il a amené des machines, des lampes). Les enquêteurs n’ont jamais vu qu’il sortait avec des sacs ou que les plantations retrouvées chez lui étaient celles de Mettet." Il plaide pour une peine de prison de deux à trois ans avec sursis en ce qui excède la détention préventive.

Ils seront fixés sur leur sort le 10 novembre.