La marche Saint-Joseph trouve ses marques

Le dimanche, le rassemblement et la prise du drapeau ont eu lieu à la rue du Cerisier. Après la messe, la procession a été entourée par les marcheurs, la matinée et l’après-midi. Le grand moment était bien sûr le bataillon carré à rue Bois du Prince, du côté des éoliennes, en début de soirée devant un public plus nombreux que les années précédentes. On pouvait dénombrer 260 marcheurs le dimanche. La compagnie locale était rehaussée comme à l’accoutumée par une délégation des Mamelucks de Fosses-la-Ville. Tout ce petit monde était superbement entraîné par les notes de la Fanfare d’Hanzinelle. Le lundi, les marcheurs ont également défilé, jusqu’à la toujours émouvante retraite aux flambeaux.

À l’issue des festivités, le président était heureux: "Je suis très fier de la prestation de notre compagnie après trois ans seulement. Notre marche s’agrandit mais demeure une marche de village. Elle est marquée par les valeurs de la convivialité, de l’accueil et de l’esprit de famille."