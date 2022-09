Mettet: naissance d'une ferme pédagogique

Sa formation rencontre ses envies pédagogiques. Et par amour des animaux, il a décidé de créer une ferme pédagogique sur un terrain familial: "Je ne suis pas du tout issu d’une famille d’agriculteurs. C’est suite à mes réflexions personnelles que je me suis orienté vers cette activité."

Un agenda bien rempli

Il a ainsi rassemblé des ânes, vingt poules de trois races différentes, des paons, des moutons, des chèvres et des canards. Mais comment s’occuper de tout ce petit monde tout en poursuivant des études? "Je me lève tôt pour les soigner et ouvrir les abris. Quand je rentre des cours, en hiver, je m’occupe des animaux et puis des devoirs. En été, c’est le contraire.Je peux aussi compter sur l’aide de mon frère, Lïam, et de mes parents, Elise et Franck."

Ce petit univers qui porte le nom de Marti et ses amis était à découvrir le week-end dernier et de nombreux sympathisants et curieux ont visité les installations.

Cette rencontre avec le public n’est, pour le jeune propriétaire, qu’un début: "La ferme est accessible pour des stages, des fêtes d’anniversaire ou de simples visites, sur rendez-vous ou durant les week-ends. À terme, j’aimerais développer des team-buildings." De quoi envisager un bel avenir pour cette ferme.

0494 33 74 47 – le samedi de 10 à 18h et le dimanche de 10 à 16h.