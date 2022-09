La marche Saint-Antoine à Pontaury: la tradition et le plaisir

Pour la 47efois, le village de Pontaury a vécu au rythme des fifres et des tambours tout ce weekend. Le moment de l’année était en effet venu pour la localité d’honorer saint Antoine par une procession religieuse entourée d’une compagnie militaire. Ainsi, les habitants ont pu apprécier une fois de plus les différents pelotons: sapeurs, gendarmes, bicornes, zouaves et voltigeurs tromblons. Pour animer cette troupe de presque 300 soldats, la batterie et la fanfare l’Union d’Hanzinelle ont offert leurs belles notes et leurs sons puissants. Les pelotons ont débuté le dimanche par la prise des drapeaux puis la messe militaire. Après l’office religieux, les décorations ont été officiellement remises.