Cartes jaunes: Collard, Colard, Lisot, Nitelet.

Buts: Lotte (1-0, 21e), Tadjenant (1-1, 40e), Boutgmi (1-2, 65e), Digiugno (2-2, 66e).

BIESME: Jacquet, Verelst, Dubois, Mollet, Fabris, Servidio, Digiugno (67e Chamka), Lotte (58e Graulus), Lisot (83e Depamelaere), De Decker, Van Den Abeele (45eNitelet).

LOYERS: Salmon, Dandoy, De Geest, Boutgmi (82eLamour), Tadjenant, Mathy (86eCrevits), Richir (69eMandil), Lampecco, Collard, Colard, Mauléon.

On s’attendait à un beau duel entre Biesme et Loyers, on a été servi. Après un début de match rythmé et équilibré, avec l’une ou l’autre occasion de chaque côté, c’est finalement Biesme qui ouvrait le score à la 21evia Lotte, lancé à la limite du hors-jeu.

Loyers ne lâchait pas et la récompense tombait un peu avant la mi-temps grâce à Tadjenant, auteur d’une superbe frappe venue se loger dans la lucarne de Jacquet à la 40e.

Cinq minutes après le repos, Biesme passait tout près de prendre l’avantage à nouveau par Lotte, auteur d’une frappe puissante venue s’écraser sur le poteau de Salmon. Un brin de réussite en plus, Loyers prenait l’avantage un petit quart d’heure plus tard via Boutgmi, à la réception d’un centre de Richir à la 65e. La réaction des Biesmois était immédiate. Ils ne se laissaient pas abattre et égalisaient dans la foulée d’une tête bien placée de Digiugno (66e).

Après cette égalisation, peu de football mais beaucoup de tension, que regrettait Xavier Thiry. "L’arbitre n’avait pas d’assistant et Loyers en a profité pour tenter de l’influencer. Ça fait partie du jeu, mais à la longue c’est usant."

Pour Jean-François Beguin, c’est un bon point pris chez le favori. "On a manqué de réussite en début de rencontre mais on a bien réagi en égalisant avant la mi-temps. C’était une rencontre équilibrée et le nul est logique."