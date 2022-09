La différence entre les deux modes de vente, c’est la durée. La procédure de gré à gré est plus longue: quatre à cinq mois sont nécessaires entre la signature du compromis de vente et celle de l’acte notarié. Cette décision sera présentée au conseil communal de Mettet du 14 septembre. "Dans les deux cas, nous choisirons l’acquéreur qui formulera la meilleure offre pour un prix minimum de 845000 €, commente le bourgmestre, Yves Delforge. Lorsque ce point sera présenté et validé au conseil communal, nous pourrons lancer la procédure de vente du bien communal. L’abbaye sera proposée durant plusieurs mois lors lesquels les offres seront réceptionnées."

Plusieurs amateurs

Il n’y aura pas de conditions liées à la vente. "Le bâtiment étant classé, il représente déjà une contrainte. L’acquéreur devra aussi respecter les baux emphytéotiques de la brasserie et de l’aumônerie. Nous avons donc décidé de ne pas conditionner la vente." Plusieurs amateurs ont déjà fait part de leur intérêt. "Une nouvelle personne se renseigne sur le bien chaque semaine. C’est rassurant, ajoute le bourgmestre. Si nous recevons plusieurs offres, un délai supplémentaire sera prévu pour permettre des surenchères. Et si plusieurs personnes surenchérissent, une séance de vente sera organisée pour désigner l’acheteur."

Une nouvelle salle des fêtes

Vendre au meilleur prix, au meilleur candidat, c’est ce qu’espèrent les membres du collège. "Nous aurons toujours notre mot à dire sur le projet proposé par le futur propriétaire. Tout comme la Région wallonne, puisque le bien est classé. Il n’est pas question d’y faire n’importe quoi, même si l’abbaye tombe entre les mains d’un privé.Il ne pourra pas dénaturer le lieu."

Enfin, un autre élément primordial pour de nombreux Brognois, c’est la construction d’une nouvelle salle des fêtes, puisque l’existante fait partie de la vente. "J’ai toujours tenu ma parole. Avec l’argent récolté par la vente de l’abbaye, nous aimerions reconstruire cette salle à un endroit plus approprié: en dehors du centre de Saint-Gérard, pour respecter la quiétude des riverains et avec un parking." Il existe des pistes d’implantation. "Il y a des accords verbaux avec des propriétaires mais rien n’est signé."Ce qui pourrait accélérer le processus de construction de la salle des fêtes à Saint-Gérard dès la vente de l’abbaye. "Ça pourrait aller vite puisque nous disposerons des fonds nécessaires et que nous ne devrons pas attendre un subside pour avancer sur le projet."