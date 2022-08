Maison-Saint-Gérard: les Belgium Tich remportent les 3 h cuistax, les Djobins le beer-pong

Le lendemain, tous les regards se sont tournés vers le bas du village et le circuit de 1 km tracé dans les rues du Fond, Saint-Nicolas et de la Grande Cense. Dix-sept équipes surexcitées avaient pris place dans les stands, en bordure du chapiteau. Après les séances de qualifications, la course a débuté vers 17h. Les ardeurs du début ont peu à peu cédé la place à la réalité de la discipline: le cuistax est lourd et les mollets ne sont pas forcément bien préparés à cet effort de trois heures. À l’issue de la compétition, lesBelgium Tich s’étaient envolés, avec trois tours d’avance (avec un record du tour à 2’38’’) sur lesVamos à la Playa. LesSanglierssont 3es, à 9’’ des 2es! L’équipe desPapysa remporté le prix de la plus belle décoration suite à un vote serré d’environ 60 spectateurs neutres. Sentiment du devoir accompli pour le président du comité, Maximilien Lindekens: "Le départ était très agité, il y a quelques points à retravailler mais nous sommes sur la bonne voie. Rendez-vous l’an prochain avec de nouvelles surprises."