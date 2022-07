Au départ du terrain de football, suivez le ruisseau, nous indique la riveraine qui vit juste au coin, avec vue sur la lisière arborée. On doit s’aventurer plus en avant sur le sentier pittoresque, vers le bois.

On pourrait presque y aller à l’oreille, sauf qu’une carte postale nous tient les yeux ouverts: des vaches broutant dans le creux d’une prairie escarpée, et dans toute la paix du monde.

La pérégrination fluide file sur des cailloux. Transparente, elle révèle un lit tapissé des filaments verts d’une chaîne d’algues. Se connecte avec la biodiversité bruissante de ses rives, et quelques vocalises d’oiseaux, avant d’être battue au sonomètre par la furia des cimes soufflées par le vent, promues vagues de mer. Tout le bruitage d’un paradis perdu, loin de tout.

En quelques minutes, sur cette voie verte exfiltrée du centre-ville, nous avons bien trouvé la fontaine dite des Malades, illuminée de rayons qui semblent s’y être perdus.

À cet endroit, une résurgence est si abondante que la course liquide s’arrête. Le filet cascadeur marque une pause. De l’eau claire remplit un bassin naturel, mare et miroir aux beaux nuages blancs. Marque un temps de silence, comme devant un barrage. Puis repart et coule entre ombres et lumières pour s’enfoncer à travers un tunnel luxuriant.

Jadis, aux XVIIIe et XIXesiècles, ce plan d’eau, rehaussé de grosses pierres qui lui donnaient cachet et caractère, était couru. Les malades, à une époque où l’eau courante n’arrive pas dans les maisons, s’y rafraîchissaient à l’abri des regards. Le bassin était grand, ils avaient la place pour s’y immerger le corps entier. Mais aucun document historique n’atteste d’une quelconque qualité miraculeuse de l’eau.

Dans un ouvrage,Mettet et son millier de lieux-dits, Jacqueline Lempereur, historienne, affirme que la fontaine a aussi fait office delavoir public en plein air. (op.cit. page 73)

Quoi qu’il en soit, en 2022, l’ancienne fontaine publique n’est plus que l’ombre d’elle-même. Dans les années 80, un privé indélicat se l’est appropriée, l’a démantelée et transformée en abreuvoir pour bétail. Un saccage.

Un petit joyau

Début juillet, le mouvementMettet vous en Transition a lancé un appel sur sa page Facebook pour réhabiliter"ce site bucolique, riche en biodiversité, qui fait le bonheur des promeneurs et des Djobins", peut-on lire. Un endroit magique, idéalement situé, le long du sentier n°132, qui relie Mettet à Scry, où l’on oublie que nous sommes à quelques foulées seulement de la place Meunier.

Comment le réhabiliter? Au sein deMettet vous en Transition, Patricia Gillet et Claude Palate pilotent cet humble projet patrimonial bien au vert, à deux pas du pont romain et du lieu-dit Trou des Nutons, dont une arche de pierre dévoile une grotte.

"C’est vraiment honteux d’avoir démoli cet endroit unique. Impossible de faire revenir ce petit joyau, mais on voudrait préserver l’aspect sauvage du site, l’entretenir. Y placer un banc et un panneau en rappelant l’historique", pose Claude Palate.

Au préalable,Mettet vous en Transitiona interrogé la mémoire collective. Sollicité les passionnés locaux à chercher et à partager des photos ou des documents anciens susceptibles d’éclairer le passé mystérieux de cette fontaine ombragée. Mais personne n’a rien trouvé, même pas sur internet. Rien. Le vide.

Patricia Gillet regrette:"En l’absence de manuscrits, on ne connaît pas l’origine du mot malade", et à quelle réalité historique elle fait référence."Mais on ne désespère pas".

La restauration du site fait partie des 20 projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Province de Namur, sous le titre:"Imaginons la Province de demain".

Pour écarter le risque de voir la fontaine refermée par la végétation,Mettet vous en Transitiona imaginé reconstruire le pont la reliant au sentier pour lui ménager un accès public, briser son isolement et trouver son eau belle.