Agression à Mettet: il se dit innocent... mais paye les frais médicaux de la victime

Une altercation a éclaté dans un café de Mettet en juillet 2020. La victime a reçu des coups de pied et de poing au visage et a subi une incapacité de 4 jours. Sébastien, considéré comme l’auteur des coups, comparaissait début juin devant le tribunal correctionnel. " J’ai voulu aller l’aider et le tirer de la mêlée. Il a cru que c’était moi et il a porté plainte. " Sébastien, déjà impliqué dans un dossier de coups en 2012, a payé les frais médicaux (700 euros) de la victime des coups, alors qu’il clame son innocence.