La saison des Biesmois aurait pu finir en apothéose. Elle s’est terminée en eau de boudin avec une défaite en finale de Coupe, suivie, trois jours plus tard, d’un cruel revers à Meix, brisant les espoirs de montée en D3. Xavier Thiry aurait bien aimé tirer un trait sur cette campagne et ne retrouver ses gars que le 10 juin, déguisés, pour le dernier "entraînement" festif. Mais le tirage au sort en a décidé autrement. Les deux battus doivent encore en découdre, pour du beurre, dans le tour des perdants. Et pour ne rien arranger, Biesme jouera ce match inutile à l’extérieur.

Bonjour la motivation, surtout que ce week-end, dans l’Entre-Sambre-et-Meuse, le football ne compte plus vraiment. " La Sainte-Rolende fait son grand retour, après deux ans d’absence , confirme le coach Xavier Thiry. J’ai cinq ou six joueurs qui marchent dans l’équipe et ils sont déjà chauds comme des baraques à frites. Ce n’est pas un match sans intérêt qui va les exciter. Je les comprends, ils n’ont pas envie de se taper Bruxelles en plein pendant les festivités ."

Pour se rendre sur le synthétique de Neder-Over-Heembeek et y affronter le Sporting Bruxelles, battu 3-1 aux tirs au but par Hornu (0-0), Xavier Thiry n’a encore aucune garantie sur l’équipe qu’il alignera. " C’est un peu la catastrophe , confirme le T1. Outre les marcheurs, j’ai aussi des blessés (Nitelet, Digiugno) et des joueurs sur le départ qui ne veulent plus faire l’effort. Sans car et sans prime, ça devient compliqué de les motiver. Jeudi, nous étions seize à l’entraînement mais quand j’ai demandé qui était disponible dimanche, on s’est retrouvé à neuf, sans gardien. On trouvera des solutions, ce sera l’occasion de donner du temps de jeu aux jeunes qui intégreront le noyau la saison prochaine. Et puis j’ai des garçons sur qui je peux toujours compter. Ils ont tout donné depuis le début du championnat mais je sais que les Fabris, Blanchard, Mollet, Servidio ou Verelst ne lâcheront rien ."

Déçu par la fin de campagne, Xavier Thiry conclut: "Il a fallu digérer, surtout la défaite de dimanche où nous étions plus forts. Mais c’est le foot, on se remettra au travail la saison prochaine, en essayant d’abord de ne pas être ridicule à Bruxelles ."