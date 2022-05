«Plus dangereux qu’eux sur l’ensemble du match»

Thiry: «Ceux qui étaient au mariage parmi les meilleurs»

Xavier Thiry, le coach biesmois, cachait difficilement sa déception: " On démarre assez mal et on encaisse sur deux phases arrêtées, comme trop souvent cette saison. Puis réduits à 10, c’est nous qui nous ménageons le plus d’occasions. Mais on est tombé sur un très grand gardien. Je n’ai aucun reproche à adresser à mes joueurs qui se sont donnés à fond. Et ce n’est pas mon genre de me servir de l’excuse du mariage de Nicolas Digiugno samedi. Ceux qui y sont allés étaient parmi les meilleurs ce jour. "

Philippe Petit, le coach de Meix, concluait, beau joueur: " Ce n’est pas la meilleure équipe qui gagne. Je suis allé voir Biesme jeudi. Leur défaite a peut-être laissé des traces physiques ou mentales. Je reconnais qu’on a parfois été un peu baladés à 11 contre 10. Mais si le gardien ne fait pas la faute nécessaire sur Gasparoto, c’est 2-0 et c’est un autre match. Ce succès, ce n’est pas sur notre classe qu’on l’a acquis mais avec nos tripes et notre mentalité ."