Le Dinantais Pablo Richard connaît bien le prochain adversaire de Biesme. L’ancien joueur d’Onhaye, expatrié dans la province voisine pour ses études, évolue à Libramont. Champion devant… Meix, le latéral gauche promet un match compliqué aux Biesmois. « On est passé devant au classement lors de la dernière journée, explique le défenseur. Meix avait encore huit points d’avance à six journées de la fin. Invaincus jusqu’en février, ils ont craqué avant de relever la tête contre Liège (victoire 3-0) au tour final. C’est vraiment une belle équipe ». Une équipe qu’il passe en revue : « Leur gardien est excellent, pour moi le meilleur de la série. Devant, avec Breda (out) et Dewalque (incertain), ça va très vite. Dans le milieu, Alex Laurent est un très beau technicien qui distribue le jeu. Derrière, par contre, je trouve qu’il y a la place. Si les latéraux sont bons et rapides, dans l’axe, c’est prenable ».