La folle semaine de Nico Digiugno

L’atmosphère d’une finale de Coupe, le futur marié connaît bien. En 2014, avec Tamines, il avait battu le Condrusien 2-1 au stade de Jambes. " Je m’en souviens très bien , confirme le Biesmois. J’avais marqué les deux buts. Cette saison-là, nous avions réalisé le doublé coupe-championnat. Ce sont des moments inoubliables ."

«Toujours aussi motivé»

À bientôt 34 ans (il les fêtera le 1er juillet), Nicolas Digiugno reste un joueur incontournable dans l’effectif de Xavier Thiry. Cette saison, en championnat, il a encore planté 18 buts. " Je me sens bien et j’ai toujours gardé la motivation , insiste Nico. Oui, je serai toujours là l’année prochaine. Je n’ai d’ailleurs fixé aucune date butoir pour la fin de ma carrière. Et on jouera le tour final à fond, le club a envie de franchir un échelon, cette saison ou la suivante. Je pense qu’avec les joueurs d’expérience qui arrivent, Biesme aurait sa place en D3. Si c’est en P1, on sera attendu chaque semaine ."

Ce jeudi, les Biesmois s’attendent à croiser des Gembloutois revanchards suite à leur défaite au tour final (1-2). " Leur saison sera terminée après ce match et on sait qu’ils donneront tout. De notre côté, on espère continuer sur notre belle lancée. L’équipe est très bien balancée et elle vit bien. J’ai connu ça avec Heppignies, on était monté en D3 nationale au terme du tour final. Jouer des matches décisifs et enchaîner les victoires, cela crée des liens et des souvenirs incroyables. On a envie d’aller au bout dans les deux compétitions."

«J’ai le feu vert de madame pour dimanche»

Épargné lors du dernier match à Grand-Leez pour récupérer de son brûlage de culotte, Nicolas sera bien sur le terrain jeudi. Et dimanche? " Tout dépend des festivités , se marre le futur marié. Mais j’ai déjà le feu vert de madame, j’irai au match quoiqu’il arrive. Et mon équipement sera prêt ." Quant à ses coéquipiers, ils ne se tracassent par pour eux. " Ils sont raisonnables, ils assumeront le dimanche. Par contre, si on passe Meix, le week-end suivant, c’est la marche Sainte-Rolende… Mais concentrons-nous sur la Coupe ". De province jeudi puis de champagne samedi.