Coup de boule dans une friterie de Mettet: le grave accident qui a suivi relativise tout

Voyant la serveuse apeurée, un autre client a invité cet individu à quitter les lieux. "Monsieur lui a alors demandé s’il voulait se battre, affirmant qu’il pouvait faire venir 11 Hell’s Angels sur place. Il a ensuite reçu un coup de boule" , ajoute le ministère public.

Le prévenu dit ne se souvenir de rien en raison d’un grave accident de voiture qu’il a eu dans les minutes qui ont suivi son passage à la friterie. "Même pas un kilomètre plus loin. Un accident dans lequel son épouse est décédée et lui a été gravement blessé. Il se déplace pour l’instant en chaise roulante, a besoin d’un déambulateur et doit encore subir une opération de la hanche."

Dans ce contexte, la défense demande la clémence du tribunal. Jugement le 13 juin.