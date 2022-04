Mettet: l’abbaye de Saint-Gérard sera vendue dans la sérénité

Comme nous l’avons déjà évoqué, le collège a pris une grande décision: vendre ce vaisseau de briques enchâssé au cœur du village qu’il a échoué depuis longtemps, faute de moyens financiers, à transformer durablement en moteur touristique. C’est juste impossible.

Les élus sont invités à marquer, ou non, leur accord de principe sur cette vente ultrasensible, ou sur cette désaffectation de l’abbaye du domaine public.

C’est l’objet du point 23. Dans l’assistance, une banderole se lèveaussitôt: "Protégeons notre abbaye".

"Mais je suis totalement d’accord avec ça, démine aussitôt le bourgmestre Delforge: Protéger l’abbaye. "C’est pour ça que, sur base d’une analyse opérée par le BEP (Bureau économique de la province), nous devons prendre nos responsabilités et la vendre."

La modification de la gouvernance de l’abbaye, en la cédant à un privé, est un élément clef, explicite le bourgmestre. Il faut une gestion professionnelle et organisée afin d’être en capacité de la développer, "et ce n’est pas la majorité qui le dit. Nous, on ne veut pas la fin de l’abbaye, que du contraire, mais elle végète depuis trop longtemps. C’est pour lui donner un nouveau souffle, qui participera au développement du village, qu’il nous paraît opportun de la vendre […] La commune ne peut plus subvenir seule à ses besoins" , argumente encore le premier magistrat de Mettet.

L’équation, à une inconnue se résumait à l’origine des fonds: soit publics, de l’État fédéral ou de la Région wallonne, soit privés. Pour les fonds publics, faut pas rêver. Ne reste donc que les investisseurs privés, qui seraient au nombre de quatre. Après une première visite de l’abbaye, ceux-ci y ont vu tout de suite du potentiel, "et nous ont fait part de leur intérêt à développer cet outil." Il s’agirait d’en faire une hôtellerie de luxe. La mise à prix du bien est déjà fixée: 850000 €. Le bourgmestre dit: "Il est temps de s’ouvrir au monde de demain, et d’arrêter de se calfeutrer dans le passé". Le passé dont le collège ne fera évidemment pas table rase: la majorité s’engage à mettre les forces vives de Saint-Gérard autour de la table pour réaliser ensemble un mode opératoire. "L’abbaye ne sera pas dénaturée, promet-il, nous sommes juste au début d’un processus.On ne va pas afficher demain et vendre."

La séance est alors suspendue pour permettre à Jean-Claude Genard, président de l’ASBL Monuments et Sites de Saint-Gérard et Graux , fondée il y a 46ans, de faire une déclaration. La vente de l’abbaye, l’ASBL la pressentait depuis pas mal de temps déjà. "Si elle nous paraît inéluctable aujourd’hui, elle nous attriste au plus haut point , dit-il, tant nos espérances furent grandes en d’autres temps de la voir devenir un pôle culturel et touristique de premier plan pour notre commune."

La vie associative de Saint-Gérard, qui gravite autour de l’abbaye, se trouve-t-elle menacée? Dans un souci de rassurer, le collège a accepté que l’ASBL soit associée au processus de vente.

Le souhait de l’ASBL est le suivant: qu’un comité scientifique réunissant des membres de l’ASBL et des experts (architecte, historien, archéologue), accompagne le collège dans l’élaboration du cahier des charges voire le futur acquéreur. "Nous espérons ainsi contribuer à garantir la sauvegarde de ce patrimoine exceptionnel, dont l’intérêt déborde loin de nos frontières."

Beaucoup d’émotion

Requête accordée. La majorité veut se séparer de cet outil hors-norme, le plus majestueux de l’entité de Mettet, en bonne intelligence. Le comité d’acquisition sera également associé.

Jean-Claude Genard l’assure: "Notre collaboration s’inscrira dans une démarche citoyenne, indépendante de toute intervention partisane, et dans la sérénité." Applaudissements dans la salle.

Des réactions?

"On sent beaucoup d’émotionface à la vente de ce bâtiment historique qui participe à la vie du village et même de l’entité" , souligne Bénédicte Rochet. Écolo marquera son accord de principe après avoir eu ses apaisements quant à une association effective des citoyens. Et que celle-ci soit écrite noir sur blanc.

Le PS, par la voix d’Isabelle Doneux, met en exergue le changement de pied de la majorité qui déclamait encore, dans son programme électoral, avoir l’ambition de redorer ce joyau et qui, au bout du compte, ne s’en est pas donné les moyens. "Je n’avais pas prévu que l’abbaye nous échappe. Je suis triste d’avoir cru en vos belles promesses", souligne-t-elle. Seul le PS a voté contre l’accord de principe de vendre l’abbaye de Brogne.