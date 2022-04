À Biesmerée, la société basée à Thuin souhaite installer une infrastructure du genre au lieu-dit Try Marie. Afin de financer ce projet, Walvert entend recourir à des fonds propres, aux banques, ainsi qu’à des subsides. Ce jeudi, la PME a également ouvert la porte aux investisseurs privés. Une levée de fonds a ainsi été mise en place avec l’opérateur Lita.co, avec l’objectif de collecter 500000 €.

Pour Walvert, l’objectif est double, à la fois financier et philosophique. "Ce que nous portons, ce sont des petits projets durables et locaux. Notre volonté est de permettre à l’ensemble des partenaires locaux de pouvoir y participer comme ils le souhaitent" , indiqueManuelle Scherrer, directrice administrative de Walvert. Pour les investisseurs intéressés, le ticket d’entrée minimum est fixé à 100 €. Un rendement de 6% est quant à lui garanti dès la première année au travers d’obligations. Un horizon de sept ans est prévu pour le rachat obligataire par la société Walvert. "Comme pour tout investissement, il y a toujours un risque. Mais tous les plans financiers ont été fait il y a un petit temps et la crise en Ukraine ne fait que confirmer cette rentabilité."

Sous-produits agricoles

Comme la rappelle Walvert dans un communiqué, c’est à partir de sous-produits agricoles en majorité, de déchets agroalimentaires et autres déchets verts que les stations de biométhanisation de l’entreprise sont en mesure de produire électricité et chaleur. Pour les agriculteurs, la technologie présente le double avantage de pouvoir recycler leurs sous-produits agricoles tout en récupérant en bout de chaîne un fertilisant naturel inodore à étendre sur leurs cultures.

Selon Manuelle Scherrer, tous les intrants nécessaires au processus proviennent d’un rayon de maximum 10 kilomètres autour de l’unité de production. Parmi ceux-ci, un maximum de 20% de céréales cultivées pour la biométhanisation. "Il s’agit de maïs, par exemple. C’est une contrainte technique sur laquelle nous travaillons. Nous espérons réduire la part de produits issus de cultures énergétiques à moyen terme" , affirme la directrice administrative évoquant un véritable engagement.

1500 ménages

Selon les chiffres annoncés par la PME, chaque unité est en mesure d’assurer la stabilité d’approvisionnement en électricité de 1500 ménages. À Mettet, l’énergie produite servira notamment l’approvisionnement en chaleur et électricité de bâtiments communaux, ainsi que de bâtiments industriels situés dans le zoning voisin. Le solde sera revendu en certificats verts octroyés pour 15 ans.

À ce stade, le projet a déjà franchi plusieurs étapes clés. "Nous attendons désormais l’accord pour le permis pour fin mai. Nous pourrions alors commencer la construction dès septembre prochain pour une mise en activité à l’été 2023" , indique Manuelle Scherrer.