La Brogne «indélogeable» de l’abbaye de Saint-Gérard sauf si…

La vente de l’abbaye par la Commune, qui s’avère inéluctable en raison des 10 millions€ requis pour sa rénovation, ne devrait donc pas avoir de conséquences sur la brasserie. Du moins en théorie. "Le futur propriétaire sera dans l’obligation d’accepter notre occupation d’une partie des lieux, à savoir 100 m2. Mais il se pourrait que nous ne puissions pas cohabiter."

Le problème, comme l’explique Gabriel Smet, c’est que le projet porté par l’acquéreur pourrait être en décalage avec la production de la Brogne. "S’il souhaite développer de l’Horeca, pas de souci. Par contre, si c’est pour un hôtel ou une seigneurie, ça risque de poser problème. Les pensionnaires n’apprécieront pas d’entendre le bruit du brassage de la bière en journée…"

Dans ce cas, Gabriel Smet et son associé, Damien Floymont, pourraient changer de cap. À contrecœur. "On se mettra autour de la table pour envisager un plan B. Et si ce dernier tombe à l’eau, nous avons déjà réfléchi à un plan C. Mais ça serait dommage de perdre cette authenticité. Une bière brassée dans sa propre abbaye, c’est de plus en plus rare." Si les deux associés ont déjà imaginé le pire des scénarios, c’est parce qu’ils avaient senti venir la vente de ce bâtiment historique. "Nous étions en contact avec la Commune lorsqu’elle évaluait le coût des rénovations. On nous a même proposé de racheter l’abbaye (rires) . Mais nous avons très vite arrêté de rêver après avoir réalisé tous nos calculs. Le risque était trop grand."

Déjà brassée ailleurs

Gabriel Smet ne se met pas trop la pression quant à l’avenir de la brasserie de Brogne. Il a des solutions de repli tandis qu’une partie de la production est déjà mise en bouteille ailleurs. "Notre capacité, dans notre brasserie de l’abbaye, est trop petite. Une partie est donc brassée ailleurs. Mais nous souhaiterions vraiment rester à Saint-Gérard."

Par contre, ce qui fait mousser les deux gérants, c’est la lenteur des démarches administratives. "Le comité d’acquisition n’a pas encore fixé de prix pour l’abbaye. Ça traîne et ça ne nous arrange pas. Les lieux sont vides. Il ne reste plus que nous à l’arrière du bâtiment puisque l’ASBL Tradition et découverte a été dissoute tandis que le traiteur, qui s’occupait de l’Horeca, a arrêté les frais. Et quand le prix sera fixé, il faudra encore trouver l’acquéreur." Vu l’investissement colossal demandé pour réhabiliter totalement l’abbaye, ça risque, en effet, de prendre du temps.